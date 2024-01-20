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Кременчук, Гроші

На кронування дерев та боротьбу з сухостоєм у Кременчуці витратять понад 9 млн грн

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 170

 

Комунальники виконуватимуть зобов'язання, які виникли у 2019 та 2021 роки

У 2024 році на кронування дерев та видалення сухостою у Кременчуці з місцевого бюджету виділяють понад 9 млн грн. Про це стало відомо з відповідної програми від департаменту житлово-комунального господарства Кременчука.

Відомо, що на виконання зобов’язань з кронування дерев за 2019 та 2021 роки з бюджету додатково виділили понад 800 тисяч гривень. Відповідне рішення затвердили на сесії міської ради 18 січня. 

Нагадаємо, торік комунальні установи оголосили тендери на закупку дров. У Кременчуці кронують і спилюють дерева, а містяни неодноразово скаржились на комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука», працівники якого знищують не лише сухі та аварійні дерева, а й здорові насадження. Чому ці залишки не використовують в опаленні — розповіли під час засідання виконавчого комітету Кременчука 19 жовтня.

ПО ТЕМІ:

Куди звертатися кременчужанам щодо аварійних дерев

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: кронування сухостій
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