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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці планують дообладнати кабінет із комунальним МРТ взимку

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 204

Послуги будуть надаватись згідно з чинним законодавством, за наявністю направлення від сімейного лікаря або від вузького спеціаліста

Відкриття кабінету з комунальним магнітно-резонансним томографом може відбутись наприкінці року або на початку 2025 року. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 3 жовтня.

— Відкриття буде зроблене у міру завершення монтажу сітки Фарадея захисної, проходження, експертизи, отримання дозвільних документів. Послуги будуть надаватись згідно з чинним законодавством, за наявністю направлення від сімейного лікаря, якщо потрібно – від вузького спеціаліста. Вибірковості у лікарнях немає, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький. 

Нагадаємо, на сьогодні у Кременчуці немає можливості пройти магнітно-резонансну томографію безоплатно. Цю проблему обговорювали на засіданні виконкому 18 січня. Хоча міська влада планувала, що апарат МРТ має з'явитися у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» до кінця 2021 року у рамках реконструкції приймального відділення. 

Як зауважила заступниця міського голови Ольга Усанова, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» можна безоплатно обстежитися на комп'ютерному томографі, який надало Міністерство охорони здоров’я. А от комунального МРТ у місті немає, такі послуги на домовленостях безкоштовно надавали приватні власники цих апаратів.

Водночас за словами міського голови, станом на початок 2024 року приватний бізнес відмовлявся співпрацювати з виконкомом і надавати безкоштовні послуги для пацієнтів. Заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко додала: якщо пацієнт з Кременчука хоче безоплатно зробити обстеження на МРТ, тоді треба їхати у Полтаву, маючи при собі електронне направлення.

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Автор: Телеграф Джерело фото: mri.in.ua
Теги: МРТ
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