Які ще дитсадки у Кременчуці планують відкрити цьогоріч: відповідь виконкому

Нині ремонт сховищ триває у ЗДО № 3, № 63, у колишньому приміщенні дитсадка, де розташована школа № 3 на Третьому Занасипі
У Кременчуці цьогоріч планують відкрити дитсадки № 50, № 3 та № 63. Роботи щодо облаштування укриттів у цих закладах дошкільної освіти вже на завершальному етапі. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 3 жовтня.
За його словами, нині ремонт сховищ триває у ЗДО № 3, № 63, у колишньому приміщенні дитсадка, де розташована школа № 3 на Третьому Занасипі.
Нагадаємо, з кінця вересня у Кременчуці запрацював ЗДО № 77 у змішаному форматі.
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