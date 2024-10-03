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Які ще дитсадки у Кременчуці планують відкрити цьогоріч: відповідь виконкому

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 230

Нині ремонт сховищ триває у ЗДО № 3, № 63, у колишньому приміщенні дитсадка, де розташована школа № 3 на Третьому Занасипі

У Кременчуці цьогоріч планують відкрити дитсадки № 50, № 3 та № 63. Роботи щодо облаштування укриттів у цих закладах дошкільної освіти вже на завершальному етапі. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 3 жовтня. 

— На Молодіжному, біля школи № 31 (дитсадок № 50 — ред.), Олена Галата (підрядник — ред.) от-от обіцяла нам здати цей садочок. Це, мабуть, буде перший садочок, який відкриють після ремонтних робіт. Потім, скоріш за все, № 3 дороблять і ближче до нового року — № 63, — сказав Малецький. 

За його словами, нині ремонт сховищ триває у ЗДО № 3, № 63, у колишньому приміщенні дитсадка, де розташована школа № 3 на Третьому Занасипі. 

— По садочку № 5: його вже відкрили, але там буде друга черга, проєктні роботи там тривають. По центральній частині: зараз працюємо над тим, щоб почати роботи для садочка № 25. Є питання щодо дитсадочків біля ліцею № 30 — там теж роботи мають бути, — сказав міський голова.  

Нагадаємо, з кінця вересня у Кременчуці запрацював ЗДО № 77 у змішаному форматі. 

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Автор: Телеграф
Теги: дитсадки
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