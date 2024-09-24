У Кременчуці запрацював ще один дитячий садок

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Відсьогодні почав працювати Кременчуцький заклад дошкільної освіти № 77 у змішаному форматі навчання. Дитсадок приймає дітей у власному приміщенні. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 24 вересня.

— У садочку працюватимуть 3 групи: для дітей 2-3 років, різновікова та старша група. Всього заклад готовий прийняти 55 дітей. Вихованці зможуть перебувати у садочку з 7:00 до 19:00 з триразовим харчуванням, — йдеться у повідомленні.

Укриття знаходиться у приміщення закладу, розповіли у міськраді.

Нагадаємо, кременчуцький дитсадок №24 приєднали до ЗДО №77. Додамо, що з 2 вересня Кременчуцький заклад дошкільної освіти № 35 розпочав працювати в очному режимі. Дитсадок приймає дітей у власному приміщенні.