У Кременчуці запрацював ще один дитячий садок

Відсьогодні почав працювати Кременчуцький заклад дошкільної освіти № 77 у змішаному форматі навчання. Дитсадок приймає дітей у власному приміщенні. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 24 вересня.
Укриття знаходиться у приміщення закладу, розповіли у міськраді.
Нагадаємо, кременчуцький дитсадок №24 приєднали до ЗДО №77. Додамо, що з 2 вересня Кременчуцький заклад дошкільної освіти № 35 розпочав працювати в очному режимі. Дитсадок приймає дітей у власному приміщенні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.