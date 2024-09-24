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Фото обличчя і відбитки пальців: для українців зміняться правила перетину кордонів ЄС

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 82

Надалі штампи у паспорті більше не будуть потрібними, заявили в уряді

З 10 листопада на території Європейського Союзу запрацює нова IT-система EES (Entry/Exit System). Через це для українців зміниться підхід для перевірки документів. Про це повідомили на Урядовому порталі 24 вересня. 

Відомо, що нова система автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Це стосуватиметься не громадян ЄС, зокрема й українців. 

Система EES одноразово фіксуватиме біометричні дані людей (відбитки пальців, фото обличчя), які перетинатимуть кордон, та зберігатиме їх 3 роки. Тобто, надалі штампи у паспорті більше не будуть потрібними, заявили в уряді. Реєстрація відбуватиметься автоматично через термінали самообслуговування.

— При кожному перетині кордону, потрібно буде сканувати паспорт і терміналі самообслуговування, — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у разі, якщо людина відмовиться від біометрії, то їй можуть відмовити у в’їзді. 

Водночас нова система не змінює безвізовий режим. Такі нововведення мають спростити перетин кордону, протидіяти нелегальній міграції, запобігти підробці документів і посилити безпеку за допомогою біометричних документів.

Нагадаємо, ЄС продовжив ще на рік дію безоплатного роумінгу для українців.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Європейський Союз кордон
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