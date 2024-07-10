ЄС продовжив ще на рік дію безоплатного роумінгу для українців

Це п’яте продовження угоди, яке є одним із прикладів європейської солідарності з Україною у часи крайньої потреби
Дію угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами про безоплатний роумінг для українців продовжили ще на 12 місяців. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Єврокомісія закликала всіх операторів приєднатися до угоди.
У липні 2023 року Єврокомісія також на рік продовжила дію угоди з операторами зв’язку про спрощений роумінг для України та українських біженців.
Нагадаємо, 22 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон № 3727-ІХ про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Він має створити умови для практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу й приєднання до єдиної роумінгової зони «Роумінг як вдома». Українці отримають можливість користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу. Громадяни ЄС матимуть такі ж права під час відвідування України. Це сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони.
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