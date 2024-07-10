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ЄС продовжив ще на рік дію безоплатного роумінгу для українців

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 150

 

Це п’яте продовження угоди, яке є одним із прикладів європейської солідарності з Україною у часи крайньої потреби

Дію угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами про безоплатний роумінг для українців продовжили ще на 12 місяців. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

— Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв’язку, — йдеться у повідомленні.

Єврокомісія закликала всіх операторів приєднатися до угоди.

— Ми докладаємо постійних зусиль, щоб сприяти доступному мобільному зв’язку для людей, які втекли від війни, і заохочуємо інших операторів зв’язку приєднатися. Це п’яте продовження угоди, за сприяння Комісії, є ще одним прикладом європейської солідарності та демонстрації швидкої та ефективної співпраці у часи крайньої потреби. Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати Україну в зоні роумінгу ЄС з часом, — прокоментував Тьєррі Бретон, комісар з питань внутрішнього ринку.

У липні 2023 року Єврокомісія також на рік продовжила дію угоди з операторами зв’язку про спрощений роумінг для України та українських біженців.

Нагадаємо, 22 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон № 3727-ІХ про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Він має створити умови для практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу й приєднання до єдиної роумінгової зони «Роумінг як вдома». Українці отримають можливість користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу. Громадяни ЄС матимуть такі ж права під час відвідування України. Це сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Євросоюз роумінг угода
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