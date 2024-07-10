Де у четвер цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 11 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • пров. 1-й Ливарний, 11, 13
  • вул. Ковальська, 26-39
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А
  • вул. Макаренка, 51-61
  • пров. Передовий, 3-14.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Бетонна, 3
  • пров. Бакинський, 9-12
  • пров. Бар'єрний, 7-12
  • пров. Західний, 11, 12, 14
  • пров. Квітневий, 1-10
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9
  • туп. 1-й Озерний, 4-8
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24
  • вул. Озерна, 3-13
  • туп. Озерний, 3/7-26/13
  • вул. Садківська, 15/20-30/15
  • пров. Садківський, 2-34А
  • туп. Садківський, 3/3-23
  • вул. Космічна, 7А-20
  • просп. Полтавський, 5-44/2
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
  • вул. Софіївська, 36А-38/19
  • вул. Небесної Сотні, 2
  • вул. Українська, 5
  • вул. Шевченка, 11, 13
  • вул. Джерельна, 16, 18
  • пров. Рівненський, 1-44
  • вул. Василя Симоненка, 90-112
  • вул. Генерала Чайки, 1, 29
  • пров. Ємельяненко, 3
  • вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9
  • просп. Полтавський, 142-174
  • вул. Чайковського, 24Б-95А
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
  • туп. 1-й Парковий, 3-8
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18
  • вул. Вагонна, 10-32
  • пров. Деповський, 1-23
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
  • пров. Житлобудівний, 2/34-16
  • просп. Житлобудівний, 3-20/11
  • вул. Кохнівська, 63-108
  • пров. Межовий, 9, 23
  • вул. Богдана Хмельницького, 5Г-58/1
  • пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8
  • вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
  • вул. Недогарська, 5/8-24/15
  • пров. Недогарський, 3-16
  • вул. Прирічна, 1-10
  • вул. Тракторна, 3/1-7/7.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Бетонна, 3.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки
  • м. Кременчук, вул. Київська, 121
  • с. Потоки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень відключення електроенергії планові відключення
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