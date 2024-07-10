У Горішніх Плавнях провели Всеукраїнський турнір з грепплінгу та панкратіону «FERRUM OPEN CUP»

Минулими вихідними, 6 та 7 липня, у Горішніх Плавнях відбувся Всеукраїнський турнір з грепплінгу та панкратіону «FERRUM OPEN CUP». Про це повідомляють у телеграм-каналі «Горішні Плавні».
У змганнях взяли участь близько 200 спортсменів із Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Полтавської обалстей.
Полтавщину представляли спортсмени спортивних клубів, в яких викладають панкратіон та грепплінг:
Головною відмінністю змагань цього турніру було те, що спортсмени змагаються в двох видах спорту протягом 2 днів, і якщо вдається отримати перемоги в обох, то лише тоді він отримує Кубок абсолютного чемпіона.
Цього року такими абсолютними чемпіонами стали 20 спортсменів. Одним із них став і горішньоплавнівський спортсмен Тимофій Піта.
Організаторами змагань сталивідокремлений підрозділ федерації панкратіону та грепплінгу України в Полтавській області та громадська організація «Ферум».
Нагадаємо, цьогоріч кременчуцька сопртсменка Анна Васильчук представляла Україну на чемпіонаті Європи з панкратіону, який відбувся у травні в Баку.
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