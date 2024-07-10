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У Горішніх Плавнях провели Всеукраїнський турнір з грепплінгу та панкратіону «FERRUM OPEN CUP»

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 117

 

До Горішніх Плавнів завітали спортсмени із 5-ти облатсей України

Минулими вихідними, 6 та 7 липня, у Горішніх Плавнях відбувся Всеукраїнський турнір з грепплінгу та панкратіону «FERRUM OPEN CUP». Про це повідомляють у телеграм-каналі «Горішні Плавні».

У змганнях взяли участь близько 200 спортсменів із Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Полтавської обалстей.

Полтавщину представляли спортсмени спортивних клубів, в яких викладають панкратіон та грепплінг:

  • Лубни — «Скорпіон»;
  • Кременчук — «ONE TEAM KREMENCHUK», ДЮСШ Кисельова, «Спарта»;
  • Горішні Плавні — «FERRUM», «Святогор», «Елефант»;
  • Полтава — «ONIX».

 

Головною відмінністю змагань цього турніру було те, що спортсмени змагаються в двох видах спорту протягом 2 днів, і якщо вдається отримати перемоги в обох, то лише тоді він отримує Кубок абсолютного чемпіона.

Цього року такими абсолютними чемпіонами стали 20 спортсменів. Одним із них став і горішньоплавнівський спортсмен Тимофій Піта.

Організаторами змагань сталивідокремлений підрозділ федерації панкратіону та грепплінгу України в Полтавській області та громадська організація «Ферум».

Нагадаємо, цьогоріч кременчуцька сопртсменка Анна Васильчук представляла Україну на чемпіонаті Європи з панкратіону, який відбувся у травні в Баку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Горішні Плавні
Теги: Горішні Плавні всеукраїнський турнір панкратіон грепплінг
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