У Горішніх Плавнях провели Всеукраїнський турнір з грепплінгу та панкратіону «FERRUM OPEN CUP»

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Минулими вихідними, 6 та 7 липня, у Горішніх Плавнях відбувся Всеукраїнський турнір з грепплінгу та панкратіону «FERRUM OPEN CUP». Про це повідомляють у телеграм-каналі «Горішні Плавні».

У змганнях взяли участь близько 200 спортсменів із Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Полтавської обалстей.

Полтавщину представляли спортсмени спортивних клубів, в яких викладають панкратіон та грепплінг:

Лубни — «Скорпіон»;

Кременчук — «ONE TEAM KREMENCHUK», ДЮСШ Кисельова, «Спарта»;

Горішні Плавні — «FERRUM», «Святогор», «Елефант»;

Полтава — «ONIX».

Головною відмінністю змагань цього турніру було те, що спортсмени змагаються в двох видах спорту протягом 2 днів, і якщо вдається отримати перемоги в обох, то лише тоді він отримує Кубок абсолютного чемпіона.

Цього року такими абсолютними чемпіонами стали 20 спортсменів. Одним із них став і горішньоплавнівський спортсмен Тимофій Піта.

Організаторами змагань сталивідокремлений підрозділ федерації панкратіону та грепплінгу України в Полтавській області та громадська організація «Ферум».

Нагадаємо, цьогоріч кременчуцька сопртсменка Анна Васильчук представляла Україну на чемпіонаті Європи з панкратіону, який відбувся у травні в Баку.