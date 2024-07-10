У Кременчуці експонуватимуться картини митців зі Світловодська (афіша)

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У п'ятницю, 12 липня у Картинній галереї Наталії Юзефович у Кременчуці відкриється колективна виставка художніх творів митецької спільноти міста Світловодська. Афіша про це опублікована на сторінці галереї.

На виставці 19 авторів представлять близько сорока яскравих, креативних робіт, виконаних у найрізноманітніших техніках і матеріалах.

Експонуватимуться картини у галереї протягом місяця, до 11 серпня. Відвідати виставку можна щодня, окрім понеділка, з 10.00 до 17.00. Вхід вільний.

Відкриття відбудеться у п'ятницю, 12 липня, о 13.00 у приміщенні галереї за адресою вул. Космічна, 9.