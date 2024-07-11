Кременчужан та гостей міста зпрошують у неділю, 14 липня, до бібліотеки на презентацію книги-повісті місцевої письменниці Наталії Лікаренко «Любов до життя». Про захід журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники біблітеки.
Наталія Лікаренко — членкиня спілки літераторів «Славутич». Її повість «Любов до життя» побачила світ цього року.
У книзі розповідається про історію життя і кохання, вірності, материнської любові, історію випробувань і труднощів та життєву стійкість героїні, яка пережила революцію, голодомор і війну.
Пані Наталія уже подарувала примірники своєї книги бібліотеці, де її можуть взяти почитати усі бажаючі.
ВІдбудеться презентація у неділю, 14 липня, о 13.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.
Вхід на захід вільний.
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