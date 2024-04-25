Кременчужанка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи з панкратіону

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На всеукраїнських змаганнях призерками стали дві кременчуцькі спортсменки

Кременчуцька спортсменка Анна Васильчук представлятиме Україну на чемпіонаті Європи з панкратіону, який проходитиме в Баку. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді 24 квітня.

Анна перемогла у розділі традишн серед молоді на чемпіонаті України з панкратіону серед юнаків, юніорів та молоді та стала третьою у розділі фул, зазначили у повідомленні.

Кременчуцька спортсменка Аріна Авраменко взяла бронзову медаль на всеукраїнських змаганнях. Чемпіонат проходив у Білій Церкві.

Нагадаємо, спортсмени із Кременчука здобули призові місця на Всеукраїнському чемпіонаті з єдиноборств.

Панкратіон — давньогрецьке бойове мистецтво та вид спорту. Поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою.