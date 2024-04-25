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Українці призовного віку більше не зможуть отримати паспорти за кордоном

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 145

 

Водночас це не стосується тих чоловіків, які мають право виїжджати за межі України

Українці призовного віку більше не зможуть отримати паспорти за межами України. Кабінет Міністрів своєю постановою №443 від 23 квітня заборонив пересилати за кордон документи, оформлені для чоловіків віком від 18 до 60 років, – паспорти громадянина України та паспорти для виїзду за кордон.

У постанові йдеться, що отримати паспорт громадянина України та закордонний паспорт можна буде у територіальному органі/територіальному підрозділі Державної міграційної служби. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для їх видачі не здійснюється.

Водночас чоловіки, які, згідно з законодавством, мають право виїжджати за кордон, і надалі зможуть отримати переслані паспорти.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: паспорт закордонний паспорт
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