Українці призовного віку більше не зможуть отримати паспорти за кордоном

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 145

Водночас це не стосується тих чоловіків, які мають право виїжджати за межі України

Українці призовного віку більше не зможуть отримати паспорти за межами України. Кабінет Міністрів своєю постановою №443 від 23 квітня заборонив пересилати за кордон документи, оформлені для чоловіків віком від 18 до 60 років, – паспорти громадянина України та паспорти для виїзду за кордон.

У постанові йдеться, що отримати паспорт громадянина України та закордонний паспорт можна буде у територіальному органі/територіальному підрозділі Державної міграційної служби. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для їх видачі не здійснюється.

Водночас чоловіки, які, згідно з законодавством, мають право виїжджати за кордон, і надалі зможуть отримати переслані паспорти.