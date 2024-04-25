Крюківський вагонобудівний завод поставить вагони-цистерни для одеської логістичної компанії «Амадеус Марин». Про це пише Центр транспортних стратегій з посиланням на інформацію компанії.
Вагони із Крюківського ВБЗ збільшать приватний парк логістичної компанії на 10%.
У пресслужбі «Амадеус Марин» також додають, що уже цього місяця кременчуцькі вагони-цистерни повезуть перші тонни української олії та будуть працювати в харчовому напрямку наступні 32 роки.
Нагадаємо, Крюківський вагонобудівний завод завершив 2023 рік із мільйонними збитками.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.