Крюківський вагонобудівний завод поставить вагони-цистерни для одеської логістичної компанії

Сьогодні, 07:47 Переглядів: 177

Ці вагони збільшать приватний парк вагонів компанії на 10%

Крюківський вагонобудівний завод поставить вагони-цистерни для одеської логістичної компанії «Амадеус Марин». Про це пише Центр транспортних стратегій з посиланням на інформацію компанії.

«Амадеус Марин» нарешті здобула фінансування та замовила нові вагони-цистерни у Крюківського вагонобудівного заводу. Це перші нові залізничні цистерни в нашої компанії, — йдеться у повідомленні.

Вагони із Крюківського ВБЗ збільшать приватний парк логістичної компанії на 10%.

У пресслужбі «Амадеус Марин» також додають, що уже цього місяця кременчуцькі вагони-цистерни повезуть перші тонни української олії та будуть працювати в харчовому напрямку наступні 32 роки.

Нагадаємо, Крюківський вагонобудівний завод завершив 2023 рік із мільйонними збитками.