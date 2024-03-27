Крюківський вагонобудівний завод завершив 2023 рік із мільйонними збитками

Крюківський вагонобудівний завод у 2023 році зазнав понад 143 млн грн збитків. Про це йдеться у повідомленні підприємства про проведення річних загальних зборів, оприлюдненому 22 березня 2024 року.
В інформації до порядку денного річних зборів акціонерів компанії, які відбудуться 22 квітня, вказано, що завод за підсумками 2023 року мав збиток у сумі 143,76 млн грн.
На підприємстві планують не нараховувати й не виплачувати дивіденди за підсумками діяльності товариства минулого року. Покрити ж отримані збитки збираються «за рахунок прибутку майбутніх періодів».
Для порівняння: 2022 рік ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» завершив із прибутком у понад 37 млн грн.
Нагадаємо, що торік УЗ підписала з договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 пасажирських вагонів, а потім ще один — на 22 вагони.
Вагони мають бути обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, керованим освітленням, розетками і USB-портами, кава-машинами та системами відеоспостереження. У купейних вагонах і вагонах СВ також передбачено систему сигналізації та кнопку блокування дверей.
Уже на початку березня керівник із комунікацій УЗ Олександр Шевченко показав на своїй сторінці у Фейсбуці, якими будуть ці 66 нових вагонів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.