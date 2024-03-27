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Кременчук, Бізнес/Робота

Крюківський вагонобудівний завод завершив 2023 рік із мільйонними збитками

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 501

 

Для порівняння: за 2022 рік завод отримав близько 37 млн грн прибутку

Крюківський вагонобудівний завод у 2023 році зазнав понад 143 млн грн збитків. Про це йдеться у повідомленні підприємства про проведення річних загальних зборів, оприлюдненому 22 березня 2024 року.

В інформації до порядку денного річних зборів акціонерів компанії, які відбудуться 22 квітня, вказано, що завод за підсумками 2023 року мав збиток у сумі 143,76 млн грн.

«За результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2023 році збитки становлять 143 млн 761 тис. 530,27 грн. З урахуванням доходу від переоцінки актуарних зобов’язань, згідно з розрахунком незалежного актуарія, у розмірі 55 млн 213 тис. грн, затвердити загальну суму збитків товариства за 2023 рік у розмірі 88 млн 548 тис. 530, 27 грн», — йдеться у повідомленні.

На підприємстві планують не нараховувати й не виплачувати дивіденди за підсумками діяльності товариства минулого року. Покрити ж отримані збитки збираються «за рахунок прибутку майбутніх періодів».

Для порівняння: 2022 рік ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» завершив із прибутком у понад 37 млн грн.

Нагадаємо, що торік УЗ підписала з договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 пасажирських вагонів, а потім ще один — на 22 вагони.

Вагони мають бути обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, керованим освітленням, розетками і USB-портами, кава-машинами та системами відеоспостереження. У купейних вагонах і вагонах СВ також передбачено систему сигналізації та кнопку блокування дверей.

Уже на початку березня керівник із комунікацій УЗ Олександр Шевченко показав на своїй сторінці у Фейсбуці, якими будуть ці 66 нових вагонів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Крюківський вагонзавод збитки КВБЗ
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