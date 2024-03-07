У нових вагонах від КВБЗ верхні полиці «еволюціонують»...

6 березня керівник із комунікацій УЗ Олександр Шевченко виклав на своїй сторінці у Фейсбуці пост про те, як на Крюківському вагонобудівному «кипить робота над 66 новими вагонами» для «Укрзалізниці».
А також зазначив, що вагони тепер мають понад 80% комплектуючих українського виробництва від 160 постачальників.
Нагадаємо, що торік УЗ підписала з договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 пасажирських вагонів, а потім ще один — на 22 вагони.
Вагони мають бути обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, керованим освітленням, розетками й USB-портами, кава-машинами та системами відеоспостереження. У купейних вагонах і вагонах СВ також передбачено систему сигналізації та кнопку блокування дверей.
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