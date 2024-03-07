У нових вагонах від КВБЗ верхні полиці «еволюціонують»...

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6 березня керівник із комунікацій УЗ Олександр Шевченко виклав на своїй сторінці у Фейсбуці пост про те, як на Крюківському вагонобудівному «кипить робота над 66 новими вагонами» для «Укрзалізниці».

«Буде декілька цікавих рішень, про які офіційно розкажемо пізніше, але точно тішимось еволюції верхніх поличок, а ще — швидшим та якіснішим підйомникам для пасажирів з інвалідністю», — написав він.

А також зазначив, що вагони тепер мають понад 80% комплектуючих українського виробництва від 160 постачальників.

Нагадаємо, що торік УЗ підписала з договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 пасажирських вагонів, а потім ще один — на 22 вагони.

Вагони мають бути обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, керованим освітленням, розетками й USB-портами, кава-машинами та системами відеоспостереження. У купейних вагонах і вагонах СВ також передбачено систему сигналізації та кнопку блокування дверей.