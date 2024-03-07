У Полтавській ОВА замовили будівництво військових споруд майже на 300 млн грн

Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації оголосив 14 тендерів на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Загальна очікувана вартість договорів склала майже на 300 млн гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Роботи проводитимуть у східній частині України. Вартість кожного з договорів варіюється приблизно від 16 до 23 млн гривень. Закупівлі проводилися без використання електронної системи — тобто департамент напряму укладав договір з підрядником.
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