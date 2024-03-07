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На Полтавщині перейменують одне із сіл Шишацької громади

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 284

 

Спочатку було Петренками, потім Першотравневим, а тепер знову Петренками

Рішенням 25-ї сесії Шишацької селищної ради «Щодо перейменування населеного пункту» затвердили пропозицію до Верховної Ради з перейменування села Першотравневе Миргородського району Полтавської області на Петренки. Про це повідомили у Полтавському офісі Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

УІНП підготував перелік назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики. Сюди увійшли вісім сіл на Полтавщині, в тому числі й села Першотравневі у Пирятинській, Шишацькій, Зіньківській, Чутівській та Михайлівській громадах.

Спочатку відбулося слухання жителів села. На ньому підтримали історичну назву Петренки, саме так називалося це село протягом століть, до встановлення російсько-комуністичного окупаційного режиму СРСР.

Як розповіли у Полтавському офісі УІНП, козацький хутір Петренки заснований у 18 столітті. Також використовувалися назви Петренщина та Петренків хутір. Місцеві жителі послуговувалися назвою Петренки навіть після перейменування села комуністами на Першотравневе. Назва Петренки означена й у краєзнавчих дослідженнях про козацькі хутори Шишаччини. Козацький реєстр у складі Шишацької сотні Гетьманщини налічував чимало козаків, на прізвище Петренко, від яких проводять свій рід місцеві жителі.

Тож саме назву «Петренки», як пропозицію від громади депутати й вирішили спрямувати до Верховної Ради України разом із супровідними документами Шишацької селищної ради.

Нагадаємо, що у багатьох громадах Полтавської області дитячі садочки й досі мають назви, пов’язані із СРСР. Тому представництво Українського інституту національної пам’яті у Полтавській області почало розсилати керівникам садочків рекомендації щодо перейменування закладів дошкільної освіти.


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Автор: Дарія Згура
Теги: перейменування село Полтавщина деколонізація Шишаки
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