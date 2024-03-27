«Кременчуцький ТелеграфЪ» отримав відповідь на запит, щодо стану укриття у міській дитячій лікарні

Нещодавно до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка, яка стверджувала, що укриття у медичному закладі знаходиться у неналежному стані.
По коментарі редакція «Кременчуцького Телеграфа» звернулася до головного лікаря Кременчуцької міської дитячої лікарні. Руслан Герман телефоном ситуацію коментувати відмовився, втім порекомендував «писати запит на інформацію».
Учора, 26 березня до редакції «ТЪ» надійшла відповідь на інформаційний запит:
«На балансі закладу охорони здоров’я перебуває дві споруди цивільного захисту:
Під час оголошення повітряної тривоги пацієнтів лікарні переводять у сховище № 60365. Інші відвідувачі, або громадяни, які перебувають у закладі охорони здоров’я, проживають, або перебувають поруч і виявили намір скористатись захисною спорудою, можуть скористатися і найпростішим укриттям і сховищем № 60365», — йдеться у відповіді.
Прокоментували у лікарні й ремонт захисних споруд закладу. У відповіді йдеться, що з початку повномасштабного вторгнення лікарня систематично проводила ремонт сховища за власний кошт, та коштом територіальної громади міста.
Як повідомляють у медичному закладі, діти під час оголошення повітряної тривоги переходять до сховища № 60365. У лікарні стверджують, що діти не перебувають у найпростішому укритті. Найпростіше укриття має 100 місць для сидіння. Сховище обладнане сотнею ліжок, генератором, водою, лікарськими засобами та окремим приміщенням з операційним столом.
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