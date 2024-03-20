«Діти після операції чи отруєння дихають пліснявою», — кременчужанка про стан укриття у дитячій лікарні

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 113

Мешканка міста стверджує, що укриття для дітей не облаштоване належним чином. Жінці вдалося зафільмувати його стан

Днями до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мешканка міста, яка поскаржилася на стан укриття у Кременчуцькій міській дитячій лікарні.

— Дуже дивно, що укриття у дитячому медичному закладі має такий вигляд. Адже туди спускаються діти з отруєннями, після операційних втручань. В Укритті стоїть сморід плісняви. Діти після операцій чи отруєння дихають пліснявою. Укриття просто не облаштоване належним чином для перебування там дітей, — констатує мешканка міста, яка побажала залишитись анонімною.