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«Діти після операції чи отруєння дихають пліснявою», — кременчужанка про стан укриття у дитячій лікарні

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 113

 

Мешканка міста стверджує, що укриття для дітей не облаштоване належним чином. Жінці вдалося зафільмувати його стан

Днями до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мешканка міста, яка поскаржилася на стан укриття у Кременчуцькій міській дитячій лікарні.

— Дуже дивно, що укриття у дитячому медичному закладі має такий вигляд. Адже туди спускаються діти з отруєннями, після операційних втручань. В Укритті стоїть сморід плісняви. Діти після операцій чи отруєння дихають пліснявою. Укриття просто не облаштоване належним чином для перебування там дітей, — констатує мешканка міста, яка побажала залишитись анонімною.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» звернулася за коментарем до головного лікаря Кременчуцької міської дитячої лікарні. Руслан Герман відповідати на питання про стан укриття та чи планується його ремонт у телефонній розмові відмовився.

 

— Пишіть нам інформаційний запит, ми надамо відповідь, — констатував Руслан Герман.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» направила інформаційний запит до медичної установи.

Нагадаємо, у Кременчуці реорганізували дитячу лікарню, бо вона не заробляє на свої потреби.


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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук дитяча лікарня укриття
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