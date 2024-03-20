«Діти після операції чи отруєння дихають пліснявою», — кременчужанка про стан укриття у дитячій лікарні

Мешканка міста стверджує, що укриття для дітей не облаштоване належним чином. Жінці вдалося зафільмувати його стан
Днями до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мешканка міста, яка поскаржилася на стан укриття у Кременчуцькій міській дитячій лікарні.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» звернулася за коментарем до головного лікаря Кременчуцької міської дитячої лікарні. Руслан Герман відповідати на питання про стан укриття та чи планується його ремонт у телефонній розмові відмовився.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» направила інформаційний запит до медичної установи.
Нагадаємо, у Кременчуці реорганізували дитячу лікарню, бо вона не заробляє на свої потреби.
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