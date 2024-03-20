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Надзвичайні новини, Полтавщина, Україна, Світ

Палили будинки на замовлення: поліція викрила групу телеграм-паліїв

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 213

 

Чоловіки палили будинки у шести областях, зокрема й на Полтавщині

Оперативники Департаменту карного розшуку спільно з працівниками карного розшуку в Житомирській області встановили організаторів злочинної групи, які на замовлення палили приватні будинки й квартири у кількох областях України, зокрема й на Полтавщині. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, таку «послугу» можна було замовити чоловікам через телеграм-канал — коштувало це від 500 до 3000 доларів. Спочатку палії проводили розвідку місцевості, далі закуповували паливно-мастильні матеріали, а потім робили з них «коктейлі Молотова». Далі чоловіки закидали будинок пляшками із горючою сумішшю та знімали увесь процес на камеру, щоб потім надіслати замовникам підтвердження.

Організаторами угрупування були двоє чоловіків із Київської та Чернігівської областей. Для виконання підпалів вони залучили девʼятьох мешканців Київщини та Житомирщини. Самі ж організатори лише приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами угрупування отримані гроші.

 

За період своєї діяльності зловмисники встигли підпалити чотири квартири та пʼять будинків у Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи та зібрали докази причетності до підпалів усіх одинадцятьох учасників злочинної групи. Також під час обшуків правоохоронці вилучили боєприпаси, понад 10 тисяч доларів у різній валюті, мобільні телефони, на які приймались замовлення та фільмувались злочини й банківські картки, куди перераховувались кошти за скоєне.

 

Усім учасникам угрупування повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального Кодексу України).

Зараз вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Далі чоловікам загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині на 10,5 років засудили жителя Кременчуччини, який облив керосином та підпалив свою співмешканку.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина пожежа підпал злочинне угруповання Нацполіція
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