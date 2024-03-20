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Надзвичайні новини

Учора на Глобинщині згорів приватний будинок

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 203

 

Внаслідок пожежі вигоріло усе всередині

Учора, 19 березня, близько 11.48 у селі Сиротенки Глобинської громади горів приватний будинок. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

О 13.00 надзвичайники пожежу локалізували, а о 13.57 — ліквідували.

Вогонь знищив практично все всередині будинку — побутову техніку, електроінструменти, дерев’яні вікна, 4 дерев’яні вікна та вхідні двері.

Пошкоджено дерев’яну покрівлю, глинобитне перекриття, закопчено внутрішні стіни та стелю будинку.

Пожежникам вдалося врятувати будинок від повного знищення.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.

Гасили будинок 4 рятувальників особового складу 6-го державного пожежно-рятувального поста, 1 представник місцевої пожежної охорони м. Глобино за допомогою однієї пожежної машини.

Причиною загоряння будинку надзвичайники вважають коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці на вулиці Старшого лейтенанта Кагала горів нежитловий будинок.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: Глобинська міська територіальна громада пожежа ДСНС приватний будинок
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