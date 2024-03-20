У Полтаві двоє чоловіків побилися через ревнощі — поліція

У Полтаві в мікрорайоні Левада двоє чоловіків побилися через ревнощі. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Про подію правоохоронці дізналися через моніторинг місцевих Телеграм-каналів. Згодом вони встановили адресу, де бійка сталася, та особи чоловіків.
Як з’ясувалося, один із чоловіків — військовий. Він повернувся додому після служби в іншій області та приревнував дружину до іншого чоловіка.
Під час спілкування із поліцейськими чоловіки відмовилися від написання заяв до поліції, а також від надання допомоги медиками.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині батько напав на малолітнього хлопця, який побив його сина.
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