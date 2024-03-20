У Полтаві двоє чоловіків побилися через ревнощі — поліція

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 294

Військовий приїхав додому та приревнував дружину до іншого чоловіка

У Полтаві в мікрорайоні Левада двоє чоловіків побилися через ревнощі. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію правоохоронці дізналися через моніторинг місцевих Телеграм-каналів. Згодом вони встановили адресу, де бійка сталася, та особи чоловіків.



