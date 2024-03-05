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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині батько напав на малолітнього хлопця, який побив його сина

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 533

 

Також він сказав, щоб син вдарив кривдника кулаком у груди

На Полтавщині батько напав на неповнолітнього хлопця, який скривдив його сина. Вирок чоловікові виніс 1 березня Миргородський міськрайонний суд Полтавської області. 

У матеріалах справи йшлося, що 28 квітня 2023 року на території Миргородського ліцею ім. Т.Г. Шевченка між двома малолітніми хлопцями виник конфлікт та штовханина. Коли батько одного з хлопців дізнався про це, то вирішив втрутитися в ситуацію та разом із сином пішов на спортивний майданчик ліцею, де гралися діти.

Там він підійшов до впритул до хлопчика, який конфліктував з його сином, схопив та стиснув правою рукою за шию ззаду, при цьому казав образливі слова та погрожував побити малолітнього потерпілого. А тоді вказав своєму синові, який стояв поруч, вдарити потерпілого кулаком у груди. Це підтвердило відео з камери спостереження, яка була розміщена на будівлі ліцею.

Ввечері малолітній потерпілий поскаржився матері на біль в області шиї та звернувся за медичною допомогою до Миргородської лікарні інтенсивного лікування, де йому призначили лікування та встановили діагноз «забій шиї».

Допитаний судом обвинувачений вину не визнав та пояснив, що він не бив малого. Сказав, що 28 квітня 2023 року йому зателефонував син та повідомив, що його побили. Коли чоловік вийшов на вулицю, побачив, що у його сина був розбитий ніс.

Обвинувачений зазначив, що коли він підійшов до потерпілого, то лише смикнув його за капюшон, оскільки почув від нього у свій бік погрози, та розвернув до себе обличчям. Пояснив, що до малолітнього хлопця ніяких дій не застосовував, лише питав, за що він скривдив його сина. Також чоловік спростував те, що його син бив потерпілого, і той факт, що він сказав синові вдарити свого кривдника.

Все ж суд визнав уродженця смт Ромодан Миргородського району винним у побоях і мордуванні (ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. На вирок протягом 30 днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду через Миргородський міськрайонний суд.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: volyn24.com
Теги: конфлікт бійка неповнолітні Миргород суд вирок вирок суду
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