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На реконструкцію спортивного ліцею ім. Піддубного Полтавська ОВА витратить ще майже 1 млн грн

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 136

 

Коригуватиме проєкт полтавська фірма-новачок

Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації замовив коригування проєкту на реконструкцію Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного. Вартість послуги складає майже 1 млн грн. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro 5 березня.

Відомо, що закупівля проводилась без використання системи — тобто угоду уклали напряму з підрядником. Коригуванням проєкту займатиметься полтавське товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнеоінжиніринг». 

Що відомо про ТОВ «Укрнеоінжиніринг»

За даними Clarity Project, полтавська фірма з’явилась у жовтні 2023 року і вже через кілька тижнів отримала 3 тендери на загальну суму 1,2 млн грн. Загалом «Укрнеоінжиніринг» брав участь у 8 тендерах — усі вони неконкурентні. Найбільшим замовником на сьогодні є департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОВА — між відомством та фірмою укладено 4 договори загальною вартістю понад 1,5 млн грн. 

Додамо, що програма реконструкції спортивного ліцею триває з 2021 року і має завершитись у 2025 році. Як вказано у бюджеті Полтавської області на 2024 рік, загальна вартість реконструкції складає понад 98 млн грн.

 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Prozorro Полтавська ОВА
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