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Кременчуцькі борці здобули нагороди на Чемпіонаті України

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 129

 

Серед учасників — випускники Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного

Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на Чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався від пресслужби Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.

 

На змаганнях Полтавську область представляли 10 спортсменів, серед них — 8 кременчужан. Двом із них вдаломя вибороти призові місця:

  • Ірфан Мірзоєв — 1 місце;

  • Владислав Іваніна — 3 місце.

 

Змагання проходили з 15 до 17 березня у Дніпрі серед борців віком до 23 років. Загалом же до участі у чемпіонаті долучилися близько 140 спортсменів. Турнір був відбірковим до чемпіонату Європи U-23, який відбудеться в травні у Баку.

Готували кременчуцьких спортсменів до змагань тренери  Анатолій Коханевич,  Сергій Бузько та Лемур Теміров.

Нагадаємо, наприкінці минулого року борець з Кременчука Ірфан Мірзоєв завоював золото міжнародного турніру Arvo Haavisto. Також кременчуцькі спортсмени стали призерами на Кубку України з греко-римської боротьби — у їхньому здобутку золота, срібна та бронзова медалі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І.М. Піддубного
Теги: Кременчук спорт греко-римська боротьба чемпіонат України спортивний ліцей
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