«Це не місця для схову, це — братські могили»: куди йдуть під час повітряної тривоги мешканці Молодіжного

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1 301

Росіяни активізували атаки на Кременчук та Кременчуцький район. Поки у провладних кабінетах звітують, що під час повітряної тривоги варто ховатися в укриття, містяни у коментарях під нашими публікаціями обурюються, що ховатися їм ніде. «Кременчуцький Телеграф» вирішив перевірити рандомні укриття та підвали для схову на Молодіжному

За понад два роки війни у Полтавській області пролунало 1949 тривог, а це означає, що в укриттях та бомбосховищах люди мали б провести 74 дні, 18 годин, 5 хвилин. Таку статистику можна знайти у додатку повітряних тривог, станом на 19 березня, 19.00. Росіяни активізували свою присутність у повітряному просторі області — так, у ніч на 18 березня атаку дронів пережила Кременчуччина та Світловодськ. У Кременчуці влучань немає, відзвітували у Кременчуцькій РВА, втім, уламки безпілотних апаратів містяни знаходили у різних районах міста. За словами очільника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, «можливі атаки по будь-яким об'єктам, адже війна триває третій рік. За два роки війни ми маємо понад 200 прильотів, тому щось виключати, або робити припущення було б недоречно».

«Кременчуцький Телеграф» вирішив перевірити, куди у разі тривоги та обстрілів можуть заховатися мешканці Молодіжного. Ми перевірили рандомні укриття, які першими знайшли через додаток «Укриття Кременчук».

Район зупинки «Аврора»

Свою перевірку ми розпочали з зупинки «Аврора». Тут карта укриттів нас привела у Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір», що на вулиці Тараса Бульби, 14. У навчальному закладі нам розповіли, що мають укриття, яке до 16.00 приймає учнів та співробітників ліцею, садочків № 48, 74 та 45, ПТУ № 26. Після 16.00 робота укриття переходить у режим «для громади».

— Укриття ми відкриваємо на початок повітряної тривоги. Повітряна тривога лунає — у будь-який час наш сторож прямує до укриття та відчиняє його. Сторож там теж знаходиться. Люди йдуть неактивно. Зараз немає такого масового відвідування, як на початку війни. 350 людей після навчального процесу може прийняти укриття, — розповідають директор Валентина Марченко та заступник директора з господарської роботи Анна Петрівська.

Далі ми спробували перевірити підвальне приміщення, яке знаходиться за адресою проспект Лесі Українки, 21. На цей підвал нам вказала пані Альона, яка живе неподалік.

— За цією адресою має бути підвал. Ми туди спускалися на початку повномасштабного вторгнення. Його не відкривають останнім часом. Я так розумію, що це укриття відчиняють співробітники «Лайк піци», — каже Альона.

У додатку «Укриття Кременчук» зазначено, що прийняти підвальне приміщення може 456 осіб. Втім, як розповіли нам у закладі «Лайк піца», відкривають його за запитом відвідувачів закладу. Нам вдалося потрапити до підвалу та зробити там кілька фото.

Район зупинки «Героїв України»

У районі зупинки «Героїв України» ми поцікавилися у перехожих, чи знають вони, де знаходиться укриття.

— Укриття є у приміщенні Центру культури, спорту та дозвілля «Нафтохімік», також є укриття поряд, у готелі. Ми тут гуляємо, самі живемо на Молодіжному, кінцева зупинка. Там ніде ховатися. Хіба що у підвал. Але підвали мокрі та вонючі. Там повноцінного сховища немає, — розповідає мешканка Кременчука.

Карта укриттів веде нас до підвального приміщення, за адресою Проспект Лесі Українки, 51. Місткість підвалу: 547 осіб, вказано у додатку «Укриття Кременчук». Місцева мешканка Таїса нам розповідає, підвал зачинений, відчиняють його лише за запитом мешканців. Ховатися у підвалі дев'ятиповерхівки люди бояться, раніше ховалися у сховищі садочка. Втім, садочок № 79 реорганізували, зникла й можливість йти туди під час тривоги.

— Було укриття у садочку, туди пускали на початку війни. Хоча, там укриття маленьке, біжить вода. Тут нема де заховатися. Школа трохи далі, але туди теж не пускають, поки йде навчальний процес. Є підвал у будинку, його відкривають лише за потреби. Але ж, зайди у підвал дев'ятиповерхівки, то там і залишишся. Ми боїмося спускатися у підвал дев'ятиповерхівки. У Драмтеатрі Маріуполя люди заховалися у підвалі, але «заховалися» назавжди. Як вже сильно грюкає, виходимо на вулицю, і тут стоїмо, — розповідає Таїса.

Район зупинки «Козацька»

Наступний сховок, яким нам довелося скористатися під час сигналу повітряної тривоги, це приміщення технічного підпілля Кременчуцької початкової школи № 15. Найпростіше укриття навчального закладу та садочку на території може вмістити 350 вихованців та співробітників. Відкривають його для жителів прилеглих будинків після 19.00. Втім, директор навчального закладу Андрій Патерило говорить, не всі добросовісно відвідують укриття.

— У мене інколи питання до людей, які йдуть в укриття. Коли розпочалася війна, зрозуміло, що ніхто до цього не був готовий, ми розуміли, що найпростіше що треба, це вода, місця для сидіння, ковдри. У нас поцупили тоді матрац, кілька ковдр, з аптечок витягли термометри та пляшечки з йодом. Я спустив туди все, що було потрібно, але навіщо вкрали, незрозуміло, — констатує директор навчального закладу.

Як укриттям на території школи пропонують скористатися ще одним приміщенням. Завідувач господарства Сергій Миколайович нам розповів, що для громадян під час тривоги відкривають технічне підпілля.

— Місцеві жителі знають, що тут завжди відчинено. За потреби, приміщення може вмістити близько 100 осіб. На початку вторгнення ми розкладали тут матраци, зараз вже їх прибрали, бо немає такої потреби. Це приміщення вважається технічним підпіллям. Після прильотів кілька днів люди йдуть, потім майже ні. Ворота у наш заклад ми не зачиняємо взагалі, щоб люди могли потрапити, — розповідає Завідувач Господарства Сергій Миколайович.

Район зупинки «Проспект Полтавський»

Чи є укриття, та де ховаються люди під час повітряної тривоги ми перевірили й у районі зупинки «Проспект Полтавський».

Зустрічаємо мешканців тутешніх багатоповерхівок біля відділення ПриватБанку. На запитання: «Де знаходиться найближче укриття?», — люди відповідають:

— Немає тут укриттів. Нам нема де ховатися в тривогу. Раніше на Трикотажну фабрику пускали, зараз не пускають. А як почитаєш — у нас все добре. Є у нас кілька підвалів, але ж там неможливо знаходитися, зі стелі з труб тече вода. Незрозуміло, де безпечніше. Тут братські могили, а не місця для схову. Нас там всіх завале. Нам рекомендували йти у школу в Кохнівку, але ж туди хіба швидко добіжиш, — кажуть тутешні мешканці.

Ми намагалися перевірити найближчий підвал, який є на карті, втім, він виявився зачиненим. Мешканці району розповідають, що зачинений підвал давно.

— У нас було укриття у підвалі. Але воно не передбачене, як офіційне. Там все водою залило, знаходитися неможливо. Пускали у Дім молитви, але вмістити укриття може небагато людей. Раптом щось буде масово летіти, нам нікуди ховатися, — говорять містяни.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» перевіряв укриття в центральній частині міста. Чи спускаються мешканці міста в укриття та сховища під час повітряної тривоги ми запитували на вулицях міста:

Перелік найпростіших укриттів та підвальних приміщень можна знайти тут.