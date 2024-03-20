Росіяни активізували атаки на Кременчук та Кременчуцький район. Поки у провладних кабінетах звітують, що під час повітряної тривоги варто ховатися в укриття, містяни у коментарях під нашими публікаціями обурюються, що ховатися їм ніде. «Кременчуцький Телеграф» вирішив перевірити рандомні укриття та підвали для схову на Молодіжному
За понад два роки війни у Полтавській області пролунало 1949 тривог, а це означає, що в укриттях та бомбосховищах люди мали б провести 74 дні, 18 годин, 5 хвилин. Таку статистику можна знайти у додатку повітряних тривог, станом на 19 березня, 19.00. Росіяни активізували свою присутність у повітряному просторі області — так, у ніч на 18 березня атаку дронів пережила Кременчуччина та Світловодськ. У Кременчуці влучань немає, відзвітували у Кременчуцькій РВА, втім, уламки безпілотних апаратів містяни знаходили у різних районах міста. За словами очільника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, «можливі атаки по будь-яким об'єктам, адже війна триває третій рік. За два роки війни ми маємо понад 200 прильотів, тому щось виключати, або робити припущення було б недоречно».
«Кременчуцький Телеграф» вирішив перевірити, куди у разі тривоги та обстрілів можуть заховатися мешканці Молодіжного. Ми перевірили рандомні укриття, які першими знайшли через додаток «Укриття Кременчук».
Свою перевірку ми розпочали з зупинки «Аврора». Тут карта укриттів нас привела у Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір», що на вулиці Тараса Бульби, 14. У навчальному закладі нам розповіли, що мають укриття, яке до 16.00 приймає учнів та співробітників ліцею, садочків № 48, 74 та 45, ПТУ № 26. Після 16.00 робота укриття переходить у режим «для громади».
Далі ми спробували перевірити підвальне приміщення, яке знаходиться за адресою проспект Лесі Українки, 21. На цей підвал нам вказала пані Альона, яка живе неподалік.
У додатку «Укриття Кременчук» зазначено, що прийняти підвальне приміщення може 456 осіб. Втім, як розповіли нам у закладі «Лайк піца», відкривають його за запитом відвідувачів закладу. Нам вдалося потрапити до підвалу та зробити там кілька фото.
У районі зупинки «Героїв України» ми поцікавилися у перехожих, чи знають вони, де знаходиться укриття.
Карта укриттів веде нас до підвального приміщення, за адресою Проспект Лесі Українки, 51. Місткість підвалу: 547 осіб, вказано у додатку «Укриття Кременчук». Місцева мешканка Таїса нам розповідає, підвал зачинений, відчиняють його лише за запитом мешканців. Ховатися у підвалі дев'ятиповерхівки люди бояться, раніше ховалися у сховищі садочка. Втім, садочок № 79 реорганізували, зникла й можливість йти туди під час тривоги.
Наступний сховок, яким нам довелося скористатися під час сигналу повітряної тривоги, це приміщення технічного підпілля Кременчуцької початкової школи № 15. Найпростіше укриття навчального закладу та садочку на території може вмістити 350 вихованців та співробітників. Відкривають його для жителів прилеглих будинків після 19.00. Втім, директор навчального закладу Андрій Патерило говорить, не всі добросовісно відвідують укриття.
Як укриттям на території школи пропонують скористатися ще одним приміщенням. Завідувач господарства Сергій Миколайович нам розповів, що для громадян під час тривоги відкривають технічне підпілля.
Чи є укриття, та де ховаються люди під час повітряної тривоги ми перевірили й у районі зупинки «Проспект Полтавський».
Зустрічаємо мешканців тутешніх багатоповерхівок біля відділення ПриватБанку. На запитання: «Де знаходиться найближче укриття?», — люди відповідають:
Ми намагалися перевірити найближчий підвал, який є на карті, втім, він виявився зачиненим. Мешканці району розповідають, що зачинений підвал давно.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» перевіряв укриття в центральній частині міста. Чи спускаються мешканці міста в укриття та сховища під час повітряної тривоги ми запитували на вулицях міста:
Перелік найпростіших укриттів та підвальних приміщень можна знайти тут.
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