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Надзвичайні новини, Полтавщина

Дві групи «туристів» затримали прикордонники на Закарпатті — серед них полтавець

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 462

 

За свою «мандрівку» у гори чоловіки заплатили від 7 до 10 тисяч доларів  

Днями на Закарпатті прикордонники затримали дві групи «туристів», які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Першу групу зупинив наряд на околицях села Вишково. Серед них — полтавець, двоє киян, мешканець Херсонщини та Кіровоградщини. Чоловіки намагалися перетнути кордон з Угорщиною. У двох із них це вже не перша спроба вибратися з України. За свою «мандрівку» у гори чоловіки заплатили від 7 до 10 тисяч доларів.

 

Ще одну групу із чотирьох чоловіків прикордонники затримали поблизу румунського кордону. Горе-туристами виявилися троє харків'ян та один мешканець Черкас. Чоловіки зізналися, що допомогти їм перетнути кордон зголосився мешканець Закарпаття. За свої послуги він просив від 6 до 8 тисяч доларів. Правоохоронці уже встановили особу та затримали супроводжуючого.

На усіх затриманих прикордонники склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Усі матеріали передано до суду.

Нагадаємо, нещодавно полтавець намагався перетнути кордон зі Словаччиною, але застряг на дереві.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Теги: кордон Держприкордонслужба перетин кордону
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