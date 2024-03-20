Дві групи «туристів» затримали прикордонники на Закарпатті — серед них полтавець

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За свою «мандрівку» у гори чоловіки заплатили від 7 до 10 тисяч доларів

Днями на Закарпатті прикордонники затримали дві групи «туристів», які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Першу групу зупинив наряд на околицях села Вишково. Серед них — полтавець, двоє киян, мешканець Херсонщини та Кіровоградщини. Чоловіки намагалися перетнути кордон з Угорщиною. У двох із них це вже не перша спроба вибратися з України. За свою «мандрівку» у гори чоловіки заплатили від 7 до 10 тисяч доларів.

Ще одну групу із чотирьох чоловіків прикордонники затримали поблизу румунського кордону. Горе-туристами виявилися троє харків'ян та один мешканець Черкас. Чоловіки зізналися, що допомогти їм перетнути кордон зголосився мешканець Закарпаття. За свої послуги він просив від 6 до 8 тисяч доларів. Правоохоронці уже встановили особу та затримали супроводжуючого.

На усіх затриманих прикордонники склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Усі матеріали передано до суду.

Нагадаємо, нещодавно полтавець намагався перетнути кордон зі Словаччиною, але застряг на дереві.