Сьогодні на частині Правобережжя буде відсутнє водопостачання

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Працівники КП «Кременчукводоканал» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на перехресті вулиць Макаренка та Ковальської

Сьогодні, 20 березня, протягом дня на частині Правобережжя буде відсутнє водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Працівники КП «Кременчукводоканал» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на перехресті вулиць Макаренка та Ковальської.

Водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

вул. Макаренка, 9-81/2

вул. Ливарна

пров. Ливарний 1-й

тупик Ливарний 1-й

тупик 1-й Ливарний

пров. Передовий

вул. Ковальська, 32-35

вул. Павла Чубинського, 30-26/21

пров. Петра Ракітіна, 24-18

пров. Івана Кожедуба, 30-22

набережна Лейтенанта Дніпрова, бА, 12А

вул. Ракітіна, 24

– Просимо заздалегідь зробити необхідний запас води. Після завершення робіт і відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, – йдеться у повідомленні.

Контактні телефони диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал»: 067-403-97-86, 050-305-45-71.



