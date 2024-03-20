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Сьогодні на частині Правобережжя буде відсутнє водопостачання

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 0

 
Працівники КП «Кременчукводоканал» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на перехресті вулиць Макаренка та Ковальської

Сьогодні, 20 березня, протягом дня на частині Правобережжя буде відсутнє водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Працівники КП «Кременчукводоканал» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на перехресті вулиць Макаренка та Ковальської.

Водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

  • вул. Макаренка, 9-81/2
  • вул. Ливарна
  • пров. Ливарний 1-й
  • тупик Ливарний 1-й
  • тупик 1-й Ливарний
  • пров. Передовий
  • вул. Ковальська, 32-35
  • вул. Павла Чубинського, 30-26/21
  • пров. Петра Ракітіна, 24-18
  • пров. Івана Кожедуба, 30-22
  • набережна Лейтенанта Дніпрова, бА, 12А
  • вул. Ракітіна, 24
– Просимо заздалегідь зробити необхідний запас води. Після завершення робіт і відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, – йдеться у повідомленні.

Контактні телефони диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал»: 067-403-97-86, 050-305-45-71.


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Автор: Дарія Згура
Теги: відсутня вода водопостачання Кременчукводоканал
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