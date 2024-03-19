Якою буде погода у Кременчуці 20 березня

До обіду йтиме дощ, тож не забудьте парасольки
У середу, 20 березня, у Кременчуці протягом усього дня триматиметься хмарна погода.
За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме +8°C, вітер постійно змінюватиме свої напрямки.
Вранці посилиться дощ, який йтиме з ночі, а у другій половині дня почне стихати й ближче до вечора закінчиться.
Увечері стовпчики термометрів показуватимуть +7...+6°C.
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