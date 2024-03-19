Кременчуцькі тенісисти посіли призові місця на Чемпіонаті з настільного тенісу серед жінок та чоловіків. Про це повідомили у клубі настільного тенісу «Торнадо».
Змагання проходили в Олександрії. Там об'єднали 35 учасників з різних міст.
Вихованці ДЮСШ №1 зайняли призові місця:
Найкращим молодим гравцем визнали Дмитра Максюту.
Всі призери отримали кубки, грамоти та грошові винагороди.
Нагадаємо, що кременчужани посіли призові місця на Чемпіонаті області з настільного тенісу.
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