Кременчуцькі тенісисти посіли призові місця на Чемпіонаті з настільного тенісу

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 126

Змагання проходили в Олександрії. Там об'єднали 35 учасників з різних міст

Кременчуцькі тенісисти посіли призові місця на Чемпіонаті з настільного тенісу серед жінок та чоловіків. Про це повідомили у клубі настільного тенісу «Торнадо».

Змагання проходили в Олександрії. Там об'єднали 35 учасників з різних міст.

Вихованці ДЮСШ №1 зайняли призові місця:

2 місце серед дівчат — Світлана Карпук;

2 місце серед хлопців у III фіналі — Євген Жорняк.

Найкращим молодим гравцем визнали Дмитра Максюту.

Всі призери отримали кубки, грамоти та грошові винагороди.

Нагадаємо, що кременчужани посіли призові місця на Чемпіонаті області з настільного тенісу.