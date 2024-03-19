Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили батька, який неодноразово споював неповнолітнього сина

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 2

 

Протягом 2023 року батько та син неодноразово разом вживали алкоголь

На Полтавщині судили батька-пенсіонера, який споював неповнолітнього сина пивом. Вирок чоловікові виніс 14 березня Чутівський районний суд Полтавської області.

У матеріалах справи йдеться, що уродженець с. Цигіра Унгенського району Республіки Молдова, який є громадянином України, протягом 2023 року чотири рази вживав алкоголь разом з неповнолітнім сином, чим довів хлопця до стану алкогольного сп'яніння.

У судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю. Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітнього у пияцтво батьком) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки. Але потім суддя замінив покарання на рік іспитового строку.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Чутівський районний суд Полтавської області протягом 30 днів з дня проголошення.

Раніше ми писали, що на Полтавщині жінка систематично споювала пивом неповнолітню дочку, доки та не викликала копів.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ispolnitelnoe-proizvodstvo.com.ua
Теги: батько алкоголь суд вирок суду вирок пиво неповнолітній син
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх