На Полтавщині судили батька, який неодноразово споював неповнолітнього сина

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 2

На Полтавщині судили батька-пенсіонера, який споював неповнолітнього сина пивом. Вирок чоловікові виніс 14 березня Чутівський районний суд Полтавської області.

У матеріалах справи йдеться, що уродженець с. Цигіра Унгенського району Республіки Молдова, який є громадянином України, протягом 2023 року чотири рази вживав алкоголь разом з неповнолітнім сином, чим довів хлопця до стану алкогольного сп'яніння.

У судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю. Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітнього у пияцтво батьком) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки. Але потім суддя замінив покарання на рік іспитового строку.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Чутівський районний суд Полтавської області протягом 30 днів з дня проголошення.

Раніше ми писали, що на Полтавщині жінка систематично споювала пивом неповнолітню дочку, доки та не викликала копів.