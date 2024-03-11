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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінка систематично споювала пивом неповнолітню дочку, доки та не викликала копів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1

 

Як виявилося, донька подзвонила у поліцію після сварки з матір'ю

На Полтавщині судили матір, яка систематично споювала пивом неповнолітню дочку. Вирок жінці виніс 6 березня Чутівський районний суд Полтавської області.

У судовому засіданні уродженка села Марківка Полтавського району вину визнала повністю. Вона підтвердила, що дійсно 5 разів протягом 2023 року схиляла дочку до вживання алкоголю та пила разом з нею пиво, яке сама і купувала. Цим жінка доводила неповнолітню дівчину до стану алкогольного сп'яніння. У скоєному обвинувачена розкаялася.

Потерпіла розповіла, що одного разу після спільного розпиття спиртного вони з матір'ю посварилися. Тоді дівчина викликала поліціянтів, яким повідомила обставини щодо розпиття спиртних напоїв з матір'ю. Поліція за цими фактами складала відповідні документи.

Суд визнав мати винною за ч. 2 ст. 304 (Втягнення неповнолітніх у пияцтво матір'ю або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, замінивши на 1 рік іспитового строку.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: мама неповнолітня алкоголь пиво вирок суду вирок суд
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