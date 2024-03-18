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«Постраждалих чи поранених на території району немає», — Олег Лєднік про нічну атаку дронів на Кременчук та Світловодськ

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 1 260

  

Попри це, у кременчуцькій районній військовій адміністрації закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. А у разі виявлення зачинених укриттів звертатися до уповноважених органів.

Атаку дронів, яку у ніч на 18 березня пережили Кременчуччина та Світловодськ прокоментували у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Сьогодні, в рамках брифінгу для ЗМІ, очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, що у Кременчуці влучань немає. Втім, очільник військової адміністрації констатує, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто.

 

Постраждалих чи поранених на території кременчуцького району немає. Всі були свідками, що ніч була напруженою. Тому, хочу звернутися до містян, щоб не ігнорували сигнали повітряної тривоги. Якщо ж виявили уламки безпілотників, звертайтеся до ДСНС та поліції. Можливі атаки по будь-яким об'єктам, адже війна триває третій рік. За два роки війни ми маємо понад 200 прильотів, тому щось виключати, або робити припущення було б недоречно, — каже Лєднік.

Також Олег Лєднік констатував, що у разі виявлення зачинених укриттів, варто звертатися до уповноважених органів.

Стан роботи укриттів перевіряється постійно. Якщо випадки трапляється, що якесь укриття не працює, в кожній громаді є гаряча лінія та відповідальні особи. Звертайтеся до міських рад, якщо реакції не буде, то будемо втручатися. Хоча, як показує практика, реакція є. Також заяви про закрите укриття під час тривоги можна адресувати у поліцію. Завдання міської влади забезпечити постійний досвід до укриттів.

Нагадаємо, вночі зазнала обстрілів сусідня Кіровоградська область. Там обстежують пошкоджені уламками будівлі. Мешканці Кременчука повідомляють про уламки дронів, знайдені у місті Кременчук.

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Кирило Воронцов
Теги: Кременчук війна надзвичайні новини
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