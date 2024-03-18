«Постраждалих чи поранених на території району немає», — Олег Лєднік про нічну атаку дронів на Кременчук та Світловодськ

Попри це, у кременчуцькій районній військовій адміністрації закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. А у разі виявлення зачинених укриттів звертатися до уповноважених органів.
Атаку дронів, яку у ніч на 18 березня пережили Кременчуччина та Світловодськ прокоментували у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Сьогодні, в рамках брифінгу для ЗМІ, очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, що у Кременчуці влучань немає. Втім, очільник військової адміністрації констатує, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто.
Також Олег Лєднік констатував, що у разі виявлення зачинених укриттів, варто звертатися до уповноважених органів.
Нагадаємо, вночі зазнала обстрілів сусідня Кіровоградська область. Там обстежують пошкоджені уламками будівлі. Мешканці Кременчука повідомляють про уламки дронів, знайдені у місті Кременчук.
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