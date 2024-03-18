«Кременчук» та «Дніпро» зійдуться сьогодні у вирішальній грі на арені «Айберг»

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 142

Сьогодні, 18 березня, о 18.00 на кременчуцькій арені «Айсберг» хокейний клуб «Кременчук» зійдеться у вирішальній грі із херсонським клубом «Дніпро». Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.

Під час попередніх шести матчів команди по два рази вигравали на своїх майданчиках, а також здобули по ще одній перемозі на виїзді.

Сьогоднішня гра вирішить, яка із команд стане переможцем півфінальної серії плей-оф та вийде до фіналу.

Переглянути трансляцію гри можна на ютуб-каналі Федерації.

Нагадаємо, під час матчу між хокеїстами «Кременчука» та «Дніпра» сталась масова бійка.



