«Кременчук» та «Дніпро» зійдуться сьогодні у вирішальній грі на арені «Айберг»

Сьогодні, 18 березня, о 18.00 на кременчуцькій арені «Айсберг» хокейний клуб «Кременчук» зійдеться у вирішальній грі із херсонським клубом «Дніпро». Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.
Під час попередніх шести матчів команди по два рази вигравали на своїх майданчиках, а також здобули по ще одній перемозі на виїзді.
Сьогоднішня гра вирішить, яка із команд стане переможцем півфінальної серії плей-оф та вийде до фіналу.
Переглянути трансляцію гри можна на ютуб-каналі Федерації.
Нагадаємо, під час матчу між хокеїстами «Кременчука» та «Дніпра» сталась масова бійка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.