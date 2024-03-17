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Вночі Полтавщину атакували безпілотники — кременчужани протягом кількох годин чули вибухи

Вчора, 23:18 Переглядів: 15 406

Також вибухи чули у Світловодську

*фото ілюстративне

17 березня, близько 23.02, кременчужани чули вибух. А за кілька хвилин ще один. Офіційної інформації з цього приводу ще не було.

Повітряна тривога в Полтавській області оголошена з 22.53.

О 22.59 у телеграм-каналі Повітряних сил України з'явилось сповіщення про російські безпілотники на Кіровоградщині, які рухаються на Полтавщину.

О 23.21 пролунав ще один вибух.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи чули також мешканці Світловодська.

Близько 00.10 у моніторингових каналах з'явились повідомленя про рух ще кількох безпілотників на Кременчук з Кіровоградщини. Об 00.17 пролунав вибух. У Світловодську також знов чули вибухи. Про те, що Світловодськ під ударом безпілотників сповістив мер Андрій Маліцький.

Ще вибух о 00.34. Моніторингові канали повідомляють про рух безпілотників на Полтавщину та Кременчук.

Якийсь час над містом чули безпілотник. Об 00.55 знов пролунали вибухи. І ще о 1.06 і о 1.12.

Відбій повітряної тривоги по області оголосили о 1.24.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: вибухи повітряна тривога БПЛА
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