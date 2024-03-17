Вночі Полтавщину атакували безпілотники — кременчужани протягом кількох годин чули вибухи

17 березня, близько 23.02, кременчужани чули вибух. А за кілька хвилин ще один. Офіційної інформації з цього приводу ще не було.
Повітряна тривога в Полтавській області оголошена з 22.53.
О 22.59 у телеграм-каналі Повітряних сил України з'явилось сповіщення про російські безпілотники на Кіровоградщині, які рухаються на Полтавщину.
О 23.21 пролунав ще один вибух.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи чули також мешканці Світловодська.
Близько 00.10 у моніторингових каналах з'явились повідомленя про рух ще кількох безпілотників на Кременчук з Кіровоградщини. Об 00.17 пролунав вибух. У Світловодську також знов чули вибухи. Про те, що Світловодськ під ударом безпілотників сповістив мер Андрій Маліцький.
Ще вибух о 00.34. Моніторингові канали повідомляють про рух безпілотників на Полтавщину та Кременчук.
Якийсь час над містом чули безпілотник. Об 00.55 знов пролунали вибухи. І ще о 1.06 і о 1.12.
Відбій повітряної тривоги по області оголосили о 1.24.
Нагадаємо, що в ніч на 20 лютого армія РФ атакувала безпілотниками промисловий об'єкт на Кременчуччині. А 25 лютого над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збили російські безпілотники.
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