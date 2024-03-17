Пришибський ліцей вчергове отримав допомогу від Єристівського ГЗК Ferrexpo

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Єристівський ГЗК, що входить до складу Ferrexpo, подбав про встановлення баскетбольних щитів у спортивній залі Пришибського ліцею. Відтепер учні закладу мають змогу повноцінно опановувати спортивні ігри — баскетбол, стритбол.

Допомогла компанія також із придбанням та облаштуванням модульних будиночків для ліцею. Один із них використовується працівниками закладу як ресурсна кімната для занять з дошкільнятами та учнями з особливими освітніми потребами, що відповідає всім нормам інклюзивності й доступності. Другий будиночок стане в пригоді для роботи гуртків, для яких у ліцеї недостатньо місця. Після будівництва першої черги водогону в Пришибській ОТГ, яке також було профінансовано Ferrexpo й було завершене наприкінці минулого року, обидва будиночки підключені під централізоване водопостачання й водовідведення.

Про це все йдеться в сюжеті ТРК «ГОК»:

Пришибській громаді

Надійне партнерство Пришибської ОТГ з компанією триває з 2008 року, — з часу, коли розпочалося будівництво Єристівського ГЗК. Окрім фінансової підтримки підприємство завжди з радістю надає спецтехніку для виконання різноманітних видів робіт, а також пропонує жителям громад консультації фахівців за потреби.

Соціально відповідальна компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині звикла дбати про громади, на території яких функціонують її підприємства — Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК. Завдяки якісній підтримці галузей медицини, освіти, спорту, культури та туризму, а також наповненню місцевих та обласного бюджетів Полтавщина має змогу розвиватися попри складні часи, які нині переживає вся Україна.