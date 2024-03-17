На Полтавщині автівка влетіла в дерево: постраждали троє дорослих та одна дитина

Сьогодні, 19:21 Переглядів: 404

17 березня близько 13.00 у селі М’якеньківка Решетилівської громади автомобіль Gelly, під кернуванням 33-річної жительки одного із сіл Решетилівської громади, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Внаслідок ДТП травмувались водійка та двоє чоловіків — 37 та 40 років. Також травми отримав 8-річний хлопчик. Постраждалих медики ушпиталили.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо розслідування за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що нещодавно на трасі у Полтавському районі водій мікроавтобуса Ford Transit виїхав на зустрічну смугу та врізався у службовий поліцейський автомобіль ВАЗ 2107 — госпіталізували трьох поліціянтів.