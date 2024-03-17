Волейбол у Горішніх Плавнях: Першість Кременчука, Гімназіади Полтавщини та корпоративний турнір

Сьогодні, 19:15 Переглядів: 104 Партнерський проєкт

Волейбол набув неабиякого розвитку у Горішніх Плавнях за останній рік, чому сприяє наявність матеріально-технічної бази, сталі традиції цього виду спорту та бажання активної молоді займатися спортом у вільний від навчання або роботи час.

Так, аматорська волейбольна команда «Комсік» із Горішніх Плавнів вийшла у фінал першості Кременчука з волейболу. Право зіграти у вирішальному поєдинку горішньоплавняни здобули після перемоги над кременчуцькою командою «No Name» із рахунком — 3:1 по партіях. Команда із Горішніх Плавнів очікує на свого суперника у фіналі турніру. Він визначиться у матчі між кременчуцьким «Авіатором» (з ним «Комсік» грав у груповому турнірі) та полтавською командою «КДЮСШ».

Не відстають від хлопців і дівчата. Команда Горішньоплавнівської територіальної громади під керівництвом вчительки фізичної культури СЗОШ № 4 Катерини Чумаченко здобула одну із двох путівок на обласний етап шкільної Гімназіади Полтавщини з волейболу. Зональний етап цих змагань відбувся 14 березня у фізкультурно-оздоровчому комплексі Горішніх Плавнів.

Участь у турнірі взяли вісім команд із Градизька, Кам’яних Потоків, Омельника, Семенівки, Глобиного Нової Галещини, Пришибу та Горішніх Плавнів. Разом із господарками змагань ще одну путівку вибороли дівчата із Глобиного, які виграли усі свої матчі на турнірі.

Команда із Горішніх Плавнів провела на турнірі чотири поєдинки, в яких здобула три перемоги. У груповому турнірі господарки змагань святкували успіх у матчах із командами Пришиба та Нової Галещини, а також поступилися старшокласницям Глобиного. За вихід до обласного етапу команда Горішніх Плавнів обіграла представниць Омельника.

У складі команди Горішніх Плавнів виступали старшокласниці СЗОШ № 4, ЗОШ № 3 та ЗОШ № 6.

А на гірничодобувних підприємствах компанії Ferrexpo на свою фінішну пряму вийшов корпоративний турнір з волейболу, матчі якого тривають у Горішніх Плавнях та відбуваються у спортивній залі комплексу «Динамо». У змаганнях беруть участь команди структурних підрозділів компанії, молодіжна волейбольна команда «Моноліт» та команда учнів Вищого професійного гірничо-будівельного училища.

Результати:

1 тур (3 березня, неділя)

«ЦВО — IT-Дирекція — Управління» — «Моноліт» — 0:2

«ВПГБУ» — «ДЗФ-ЦБТ» — 1:2

«ЄГЗК» — «Залізничний цех» — 2:0

2 тур (9 березня, субота)

«ЦВО — IT-Дирекція — Управління» — «Залізничний цех» — 2:0

«ДЗФ-ЦБТ» — «Моноліт» — 1:2

«ВПГБУ» — «ЄГЗК» — 0:2

3 тур (10 березня, неділя)

«ДЗФ-ЦБТ» — «ЦВО — IT-Дирекція — Управління» — 0:2

«Моноліт» — «ЄГЗК» — 0:2

«ВПГБУ» — «Залізничний цех» — 0:2

Турнірне становище:

«ЄГЗК» — 6 очок

«ЦВО — IT-Дирекція — Управління» — 5 очок

«Моноліт» — 5 очки

«ДЗФ-ЦБТ» — 4 очки

«Залізничний цех» — 4 очки

«ВПГБУ» — 3 очки

Інтрига у турнірі ще зберігається й претендентами на нагороди є чотири команди із шістьох, у тому числі й волейболісти «Залізничного цеху», які у разі перемог у наступних двох турах мають шанси на третє місце.

Першість Ferrexpo з волейболу завершиться у неділю, 17 березня. Початок ігор — о 13:00. Саме у заключному 5-му турі відбудеться чемпіонський матч між командами «ЄГЗК» та «ЦВО IT-Дирекція — Управління».

Розклад зустрічей фінальних турів:

4 тур (16 березня, субота)

15:00 — «Моноліт» — «Залізничний цех»

15:30 — «ВПГБУ» — «ЦВО — IT-Дирекція — Управління»

16:15 — «ЄГЗК» — «ДЗФ-ЦБТ»

5 тур (17 березня, неділя)

13:00 — «Моноліт» — «ВПГБУ»

13:30 — «Залізничний цех» — «ДЗФ-ЦБТ»

14:15 — «ЄГЗК» — «ЦВО — IT-Дирекція — Управління»