У лікарні «Кременчуцька» закінчується встановлення ангіографа, але потрібно ще 3 млн гривень

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У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» закінчуються роботи зі встановлення ангіографа. Про це «Телеграфові» повідомила директорка медзакладу Оксана Корлякова. Але у 2024 році потрібно ще 3 млн гривень.

— Робиться реконструкція всього першого поверху. Одна частина буде ангіографічна, а друга — під МРТ для стаціонару і поліклініки, — сказала Оксана Корлякова та додала, що після встановлення проведуть ще косметичний ремонт.

Міський голова Віталій Малецький під час зустрічі з працівниками дитячої лікарні зазначав, що робіт по ангіографу залишилося на два тижні, максимум місяць — і апарат зможе працювати.

Для встановлення ангіографа у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» у 2024 році потрібно ще 3 млн гривень. Цю суму внесли у комплексну програму розвитку закладу на 2024 рік на сесії Кременчуцької міської ради 15 березня.

У пояснювальній записці до проєкту рішення йшлося, що для встановлення у лікарні ангіографічної системи необхідно провести капітальний ремонт приміщень на першому поверсі основного корпусу за 6 527 246 грн.

Відповідно до договору з ТОВ «МДЦ ЕКСПЕРТ», медзаклад отримав цільову благодійну допомогу на проведення капітального ремонту в 1,5 млн грн. Крім того, у 2023 році зі стабілізаційного фонду Кременчуцької територіальної громади виділили 5 063 131 грн. У 2023 році освоїли 3 461 655 грн, з них 1 491 916 грн — цільова благодійна допомога та 1 969 740 грн — кошти, виділені з місцевого бюджету. Для завершення ремонту у 2024 році необхідно додатково 3 057 506 грн.

Крім того, при проведенні будівельних робіт виникла потреба в укріпленні стелі на першому та підлоги на другому поверсі для встановлення ангіографічної системи, а також в проведенні ремонтних робіт приміщень другого поверху, які були пошкоджені під час укріплення стелі та підлоги. Дані роботи не були включені в проєктно-кошторисну документацію, тому необхідно провести коригування цієї документації. Вартість коригування складає 97 670 гривень.

Нагадаємо, для оснащення приміщень, де встановлять ангіографічну систему, необхідні меблі, інвентар та медичне обладнання на суму 1 883 666 грн.

Раніше ми писали, що на реконструкцію першого поверху лікарні «Кременчуцька», де розмістять систему магнітно-резонансного томографа, виділили 6,5 млн гривень.