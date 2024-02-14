На потреби лікарні «Кременчуцька» планують виділити кілька мільйонів гривень

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 180 Коментарів: 1

На що саме підуть гроші, стало відомо з пояснювальної записки до проєкту рішення

На наступне засідання сесії Кременчуцької міської ради винесли рішення про виділення коштів для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Його мають затвердити депутати. У пояснювальній записці йдеться про такі суми на наступні потреби.

1. Для розміщення магнітно-резонансного томографа:

для розташування томографа, в першу чергу, необхідно провести демонтажні роботи, вартість послуг складає 199 550 грн;

наступним етапом є виготовлення проєктно-кошторисної документації за 137 769 грн;

на реконструкцію першого поверху лікарні, де встановлять систему магнітно-резонансного томографа, піде 6,5 млн грн.

2. Для надання медичної допомоги паліативним пацієнтам, забезпечення лікарського спостереження та цілодобового медсестринського догляду, запобігання та лікування хронічного больового синдрому, надання ефективного знеболення, своєчасного проведення необхідних лабораторних досліджень, розміщення пацієнтів в одно- або двомісних палатах необхідні меблі та інвентар (шафи, стільці, столи, тумби приліжкові, бактерицидні лампи, холодильник, жалюзі та інше) на суму 599 883 грн.

3. У зв’язку з будівельними роботами в лікарні та введенням в експлуатацію медичного обладнання (комп’ютерного томографа, рентгенапаратів, апаратів УЗД, ангіографічної системи та ін.) необхідно провести ІІ етап нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ». Вартість послуги складає 1 520 100 грн.

4. У 2024 році проводитимуть роботи з термомодернізації бокової частини основного корпусу лікарні, для цього виготовили проєктно-кошторисну документацію за 738 809 грн.

5. Для оснащення приміщень, де встановлять ангіографічну систему, необхідні меблі, інвентар та медичне обладнання (шафи, кушетки, ультрафіолетова лампа, стільці, столи, холодильник для медикаментів, ендокардіальний кардіостимулятор та інше) на суму 1 883 666 грн.

6. У лікарні зламався вузол обліку теплової енергії, тому виникла потреба у придбанні нового вузла та його встановленні. Вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації, придбання самого вузла обліку та його встановлення буде становити 77 679,40 грн.

Також у пояснювальній записці була інформація про заміну вікон на другому поверсі інфекційного відділення медзакладу за 1,2 млн грн, проте міський голова Віталій Малецький на останньому засіданні виконкому не погодив ці роботи.