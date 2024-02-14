15 років тюрми отримав працівник «Укренерго», який хотів знеструмити Полтавщину та ще 4 області

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 329

Коригувальник ФСБ, який хотів знеструмити п’ять областей України, отримав 15 років позбавлення волі. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Чоловік наводив російські ракети на ключові енергооб'єкти України.

У зоні його особливої уваги були основні електропідстанції на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Також зловмисник збирав відомості про наслідки ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

Передусім чоловік намагався дізнатися інформацію про рівень ушкоджень і технологічні спроможності цих об’єктів. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних ракетних ударів для повного знеструмлення 5 областей України.

У червні 2023 року контррозвідники СБУ у Харкові затримали російського агента «на гарячому» під час виконання завдання.

Як встановило слідство, зловмисником виявився посадовець місцевого підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електроенергії.

Також встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще до початку повномасштабного вторгнення, а наприкінці лютого 2022 року — визначила йому розвідзавдання.

Отриману інформацію він передавав дистанційно до ФСБ через «зв’язкового», який перебував у тимчасово окупованому місті Щастя на Луганщині. Для комунікації використовували анонімний чат у месенджері.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що на Полтавщині власник одного з полтавських товариств та місцевий житель в умовах воєнного стану співпрацювали з країною-агресором.