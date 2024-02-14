Цьогорічні вступники вже можуть пройти тренувальний тест НМТ

Відучора, 13 лютого, цьогорічні вступники та всі охочі можуть перевірити знання та скласти демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту (НМТ). Усі предметні тести надані в окремих файлах на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Наприкінці завдань можна знайти правильні відповіді для самоперевірки. А у розділі «Прогрес» переглянути, скільки тестових балів вдалося набрати, у яких завданнях припустилися помилок та, що варто доопрацювати.
Детальніша інформація за посиланням, а ознайомитися зі схемою нарахування балів можна тут.
Нагадаємо, що 2024 рік стане останнім, коли завдання НМТ з української мови розроблятимуть з уникненням слів, у яких відбулись зміни за новим правописом.
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