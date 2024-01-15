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Освіта, Україна, Світ

У 2024 році востаннє НМТ з української мови відбудеться за старим правописом

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 184

 

З 2025 року завдання ЗНО будуть укладатись відповідно до нової редакції правопису

У 2024 році востаннє національний мультипредметний тест з української мови відбудеться за старим правописом. Про це в коментарі для видання «Освіта.ua» повідомив заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Василь Терещенко.

2024 рік стане останнім, коли завдання НМТ з української мови розроблятимуть з уникненням слів, у яких відбулись зміни за новим правописом.

Також у цьому році закінчиться п’ятирічний перехідний період, який передбачав поступове впровадження норм нового українського правопису.

З 2025 року завдання зовнішнього незалежного оцінювання будуть укладатись відповідно до нової редакції правопису.

Нагадаємо, у 2024 році до НМТ додадуть ще один обов'язковий предмет.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 24tv.ua
Теги: НМТ правопис українська мова ЗНО
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