На Полтавщині поліція вилучила у 77-річного чоловіка револьвер

12 січня, близько опівночі, у селищі Велика Багачка Миргородського району поліція вилучила у 77-річного місцевого мешканця револьвер. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що між двома чоловіками сталася сварка в одному з домогосподарств, тоді місцеві мешканці викликали поліцію.
Під час вивчення обставин події поліція знайшла та вилучила у власника оселі зброю.
За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.
Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що минулого тижня Поліція вилучила гранату, зброю та набої до неї у двох кременчужан. Чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.
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