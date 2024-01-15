На Полтавщині поліція вилучила у 77-річного чоловіка револьвер

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 364

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

12 січня, близько опівночі, у селищі Велика Багачка Миргородського району поліція вилучила у 77-річного місцевого мешканця револьвер. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що між двома чоловіками сталася сварка в одному з домогосподарств, тоді місцеві мешканці викликали поліцію.

Під час вивчення обставин події поліція знайшла та вилучила у власника оселі зброю.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що минулого тижня Поліція вилучила гранату, зброю та набої до неї у двох кременчужан. Чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.