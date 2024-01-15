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Кременчук, Гроші, Війна

На квіти та борди із загиблими військовими у Кременчуці витратять майже 200 тисяч гривень

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 318

 

Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

На квіти на поховання та на розміщення бордів із загиблими військовими Кременчука місцева влада планує витратити 198 тисяч гривень. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Зокрема, 98 тисяч 500 грн піде на закупку квітів, 99 тис. 500 грн — на розміщення бордів. Відомо, гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, що у 2023 році мерія витратила понад 300 тисяч грн на квіти для заходів.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: виконком поховання
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