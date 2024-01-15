Мова йде про перекваліфікацію спеціалістів, яка відбувається на базі Полтавського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості
Структура ринку праці змінилася, констатує директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Ще у 2015 році центр зайнятості ініціював створення хабу професійно-технічної освіти, там готують слюсарів, касирів, операторів котельні тощо.
Нині навчальну програму поповнюють новими спеціальностями за грантові кошти. А ще чоловічих професій зараз активно навчають жінок, констатують в обласному центрі зайнятості.
Нагадаємо, у Кременчуці за минулий рік працевлаштували 1547 безробітних. Також за грантові кошти у Полтавській області планують навчати виробничих професій вимушено переміщених осіб, колишніх військових, безробітних.
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