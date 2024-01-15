«На чоловічі професії ми готуємо жінок», — очільниця обласного центру зайнятості

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Мова йде про перекваліфікацію спеціалістів, яка відбувається на базі Полтавського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості

Структура ринку праці змінилася, констатує директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Ще у 2015 році центр зайнятості ініціював створення хабу професійно-технічної освіти, там готують слюсарів, касирів, операторів котельні тощо.

Нині навчальну програму поповнюють новими спеціальностями за грантові кошти. А ще чоловічих професій зараз активно навчають жінок, констатують в обласному центрі зайнятості.

— Ми займаємося перекваліфікацією, бо того вимагають сучасні обставини. У нас за допомогою грантів проліцензовано 4 професії — кравець, закрійник, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, пекар. Через місяць будуть запущені водії тролейбусів, оператори котельні — цим професіям ми навчаємо у співпраці з роботодавцями. Змінилася структура ринку праці, тому в групах на чоловічі професії ми готуємо багато жінок, — розповідає Катерина Клавдієва.

Нагадаємо, у Кременчуці за минулий рік працевлаштували 1547 безробітних. Також за грантові кошти у Полтавській області планують навчати виробничих професій вимушено переміщених осіб, колишніх військових, безробітних.