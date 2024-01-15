У Кременчуці вчергове «замінували» гімназію №28 та ще одну школу (доповнено)

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Сьогодні, 15 січня, правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування гімназії №28. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.

За інформацією пресофіцерки Анни Васенко, про замінування поліція дізналась з листа. Зараз на місці працюють відповідні служби, перевіряють інформацію.

Нагадаємо, що 12 січня у Кременчуці також повідомляли про замінування шкіл, серед них була і гімназія №28. Також її «мінували» 11 січня. Учні гімназії лише від 10 січня почали навчання у змішаному форматі.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

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За інформацією пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, надійшло повідомлення про замінування ще однієї школи.

Наразі на місці працюють кінологи, поліція перевіряє інформацію.