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Кременчук, Допомога військовим, Війна

Призер Invictus Games 2023 Євгеній Кірейонок виставив футболку на аукціон: гроші підуть на ЗСУ

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 203

 

Військовий 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ з Кременчука захищає Україну з перших днів російсько-української війни

Минулого року 54-річний військовослужбовець 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ Євгеній Кірейонок у складі національної збірної взяв участь у престижних спортивних змаганнях ветеранів війни з інвалідністю Invictus Games 2023 (Ігри Нескорених) у Дюссельдорфі. Там кременчужанину вдалося здобути срібні медалі в естафеті з плавання 4 по 50 метрів.

Майор Кірейонок під час відпустки дав інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу», в якому розповів про себе та побратимів.

Він також вирішив виставити свою футболку, у якій тренувався на змаганнях у Німеччині та виборов друге місце, на аукціон. Кошти від аукціону підуть на підтримку ЗСУ, а саме — допомогу бійцям 71-ї окремої єгерської бригади, у складі якої воює багато кременчужан та жителів області.

— Я, Кірейонок Євгеній Дмитрович, учасник змагань «Ігри Нескорених» (Invictus Games 2023) у Дюссельдорфі. Хочу виставити на аукціон футболку учасника для донатів ЗСУ … Така футболка не продається у магазинах. Усі кошти, отримані від аукціону, будуть передані на потреби ЗСУ. Дякую за підтримку! Слава Україні! — заявив медаліст.

Заступник командира загону спецпризначення 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ майор Євгеній Кірейонок захищає Україну з перших днів російсько-української війни. Він добровільно прийшов до військкомату спершу навесні 2014 року, а потім у березні 2022-го. Dlheut вже у 53-річному віці та маючи інвалідність внаслідок війни. І захищає нас досі, перебуваючи у лавах Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У 2015-2017 роках він воював у зоні АТО в складі 5 БТГр 81-ї окремої аеромобільної бригади та 36-ої окремої бригади морської піхоти. У 2022 — 2023 роках у складі 71-ї окремої єгерської бригади звільняв від російських окупантів Харківщину та воював під Бахмутом на Донеччині.

Євгеній Кірейонок разом з бойовим побратимом Романом Романовим
Євгеній Кірейонок з бойовим побратимом Романом Романовим

Двоє ветеранів з Кременчука здобули призові місця на змаганнях у столиці: один з них ще й переміг у плаванні

На переконання ветерана війни та одночасно військовослужбовця ЗСУ починати займатися спортом можна у будь-якому віці та у будь-який час, навіть, при наявності інвалідності. Він закликає побратимів долучатися до спорту попри вік, стан здоров’я, та інші обставини, які можуть цьому заважати.

 

Охочі придбати футболку кременчуцького ветерана-переможця «Ігор Нескорених» Євгенія Кірейонка та допомогти ЗСУ можуть звертатися до редакції «Кременчуцького Телеграфа» за адресою: вул. Шевченка 50А, або за телефоном 068-640-44-48.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Ігри нескорених допомога ЗСУ аукціон інвалідність ветерани спорт
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