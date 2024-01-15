На Полтавщині вантажівка «збила» пішохода, а легковик переїхав його лежачого

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Вчора, 14 січня, близько 21.40, на 243 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Ялосовецьке Хорольської тергромади Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль Isuzu, яким керував 31-річний чоловік, збив 32-річного пішохода.

Після ДТП на лежачого пішохода наїхав ще один автомобіль — Toyota Sequoia, яким керував 37-річний чоловік.

Внаслідок ДТП пішохід загинув.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в грудні на Кременчуччині автомобіль збив пішохода, а водій сам повідомив про це до поліції.