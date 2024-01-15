У Кременчуці згорів гараж та легковик, який був у ньому

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 14 січня, о 20.17, на вулиці Заводській у Піщаному горів гараж. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили о 21.46.

Вогонь знищив дах гаража, легковий автомобіль та речі, які були у будівлі.

Травмованих та загиблих немає.

На місці працювала 14-а державна пожежно-рятувальна частина.

Нагадаємо, що в суботу, 13 січня у Кременчуці згорів вантажопасажирський автомобіль.